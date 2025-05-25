Козловський шокував, де зараз старший син Ігоря Кондратюка: "Я цього не знав"

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

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Український співак Віталій Козловський, який нещодавно ділився, звідки взяв кошти на виплату боргу, поділився подробицями про життя старшого сина продюсера Ігоря Кондратюка.

За словами музиканта, Сергій під час повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ добровольцем. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист не став розкривати джерела, але стверджує, що воно точно надійне. Водночас він звернувся до Кондратюка з вибаченнями за свої висловлювання у минулому, коли дозволяв собі бути вкрай необачним по відношенню до його дітей. І насамкінець щиро побажав Сергію всього найкращого, а його батьку – дочекатися сина зі служби живим і неушкодженим.

Ігор Кондратюк з дітьми

"Хочу сказати, що не так давно я звинувачував Кондратюка в тому, що якби його сини служили, то він би, можливо, себе і вів під час війни інакше, зокрема і по відношенню до мене. Я дізнався з достовірних джерел, що його син Сергій зараз служить, що він став добровольцем і пішов в армію. Я так само перепрошую у Кондратюка за те, що я так сказав. Я цього не знав. Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб син ваш, Ігоре, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя. І я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини, усі дочки нашої країни повернулися", - зворушив співак.

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▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КОЗЛОВСЬКИЙ: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю після звільнення від БОРГІВ! “Довіряв КОНДРАТЮКУ, як сліпе кошеня”

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розсекретив місце своєї служби та чим зараз займається у війську.