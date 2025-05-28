У США заявили, що "сага" з Канадою закінчена

Новий посол США в Канаді раніше був головою Республіканської партії Мічигану і активно агітував за Трампа / © Associated Press

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Новий посол США в Канаді Піт Гукстра заявив, що Оттава має «рухатися далі» після заяв президента США Дональда Трампа про бажання зробити Канаду 51-м штатом.

Про це посол сказав в інтерв’ю телеканалу CBC.

Новий посол США в Канаді натякнув, знає, що поїздка короля Чарльза III (Канада входить до Британської співдружності і формально її очільником досі вважається британський монарх) до Оттави має на меті протидіяти погрозам президента США Дональда Трампа щодо 51-го штату.

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Дипломат каже, що є «простіші способи надсилати повідомлення» американському уряду. «Просто зателефонуйте мені. [Премʼєр-міністр Канади Марк] Карні може зателефонувати президенту в будь-який час», — зауважив він.

Піт Гукстра запевнив, що сага з анексією «закінчена».

«Рухайтеся далі. Якщо канадці хочуть продовжувати про це говорити — це їхня справа. Я про це не говорю, Дональд Трамп про це не говорить. У нас забагато справ, покликаних просувати вперед, бо ми всі прагнемо збільшити добробут, безпеку та захищеність Америки», — наголосив дипломат.

Посол США також сказав, що «якщо й буде якась дискусія щодо 51-го штату, то вона відбуватиметься на рівні президента Дональда Трампа і прем’єра Канади Марка Карні, а не на рівні послів.

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Нагадаємо, що британський король Чарльз виступив на відкритті нового скликання парламенту Канади.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом».