В США заявили, что "сага" с Канадой окончена

Новый посол США в Канаде ранее являлся главой Республиканской партии Мичигана и активно агитировал за Трампа / © Associated Press

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Новый посол США в Канаде Пит Хукстра заявил, что Оттава должна двигаться дальше после заявлений президента США Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом.

Об этом посол сказал в интервью телеканалу CBC.

Новый посол США в Канаде намекнул, знает, что поездка короля Чарльза III (Канада входит в Британское содружество и формально ее главой до сих пор считается британский монарх) в Оттаву преследует цель противодействовать угрозам президента США Дональда Трампа в отношении 51-го штата.

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Дипломат говорит, что есть «более простые способы посылать сообщения» американскому правительству. «Просто позвоните мне. [Премьер-министр Канады Марк] Карни может позвонить президенту в любое время», — заметил он.

Пит Хукстра заверил, что сага с аннексией «окончена».

«Двигайтесь дальше. Если канадцы хотят продолжать об этом говорить, это их дело. Я об этом не говорю, Дональд Трамп об этом не говорит. У нас много дел, призванных продвигать вперед, потому что все мы стремимся увеличить благосостояние, безопасность и защищенность Америки», — подчеркнул дипломат.

Посол США также сказал, что «если и будет какая-то дискуссия по поводу 51-го штата, то она будет проходить на уровне президента Дональда Трампа и премьера Канады Марка Карни, а не на уровне послов.

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Напомним, что британский король Чарльз выступил на открытии нового созыва парламента Канады.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, поэтому она должна стать «любимым 51 штатом».