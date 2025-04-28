Война в Украине: новые заявления Трампа о Путине и что известно о "мирном плане" США

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане / © Офис президента Украины

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На похоронах Папы Римского Франциска президент Владимир Зеленский пообщался с американским лидером Дональдом Трампом. Что известно об этой встрече — в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что известно о заявлениях Трампа после встречи с Зеленским

Британский таблоид Sun расшифровал разговор Трампа, Зеленского и Макрона во время встречи в Ватикане. Издание утверждает, что Трамп сказал Макрону, что «ты здесь не нужен, окажи мне услугу, оставь нас самих». Однако Елисейский дворец опровергает статью.

Зеленский и Трамп в Ватикане / © Офис президента Украины

После встречи с Зеленским Трамп пообещал через две недели рассказать, доверяет ли он Путину. Что должно произойти через две недели. Зеленский пишет: возможно, исторические решения. Но не детализирует.

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Но Трамп возвращается домой и продолжает намекать на готовность признать Крым российским, а заодно снять с россиян часть связанных с его аннексией санкций. Этот же Дональд Трамп несколько дней назад упрекал Украину, что она вступила в войну с Россией, хотя понимала, что имеет куда меньше оружия. Оружия — для возвращения Крыма, еще до поездки в Ватикан говорил Зеленский, Украина до сих пор имеет недостаточно. Но есть другие механизмы. Трамп же заявляет, что якобы Украина готова отказаться от аннексированного полуострова.

Американский госсекретарь Марко Рубио после этой встречи заявляет: в течение следующей недели Соединенные Штаты определятся, стоит ли продолжать участие в посредничестве. Выходом из переговоров Америка начала угрожать сразу после встречи в Париже, когда перед Украиной и европейскими союзниками впервые появился черновик мирного плана Трампа, и почему-то не получила положительной реакции. В Лондон на следующие переговоры Рубио в последний момент ехать просто отказался. А вот Уиткофф к Путину в четвертый раз съездил, что не помешало России в ночь на 24 апреля нанести Киеву очередной массированный ракетный удар.

«Я очень разочарован, что Россия выпустила ракеты. Очень разочарован», — заявил Трамп.

Заявления РФ и Северной Кореи

Уже после встречи американского президента с украинским в Ватикане, Россия и Северная Корея впервые официально признают: северокорейские солдаты воюют за россиян — с украинцами. Госдепартамент Соединенных Штатов выражает по этому поводу беспокойство. Даже Южная Корея, которая — в отличие от Соединенных Штатов никогда не называла себя стратегическим партнером Украины — реагирует резче.

«Правду невозможно скрыть. Жертвовать молодежью ради выживания режима — это аморально и не по-человечески. Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск. И отмечает: если военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится, мы не будем наблюдать за этим, а решительно ответим, в координации с международным сообществом», — сказал представитель министерства единства Южной Кореи Ку Бьен-Сам.

Что Трамп сказал о ссоре с Зеленским

Конечно же, у Трампа спросили о ссоре с Зеленским в Белом доме — беспрецедентном для Овального кабинета резком разговоре на камеры, после которого Соединенные Штаты на полторы недели заблокировали Украине всю помощь. Шантаж остановкой военной помощи Украине для Трампа — не новость, еще при президентстве Байдена, осенью 2023 года Конгресс по требованию Трампа отказался принимать бюджет, эти предвыборные игры на четыре месяца остановили американскую помощь. А еще раньше, при первой каденции Трампа, именно обвинения в шантаже Украины — и Зеленского — остановкой помощи привели к длительному скандальному процессу импичмента Трампа, которого тогда спасло только республиканское большинство в сенате

«У нас произошел небольшой спор, потому что я не согласился с тем, что он сказал. И камеры снимали, и для меня это было нормально. Но действительно был спор. Но, смотрите, он находится в сложной ситуации, в очень сложной ситуации. Он борется с гораздо более мощной силой. Гораздо более мощной», — сказал Трамп.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер считает, что действия США — «это признак слабости Соединенных Штатов. Это сигнал для всех диктаторов в Китае, Северной Корее и Иране». А немецкий министр обороны Писториус уже после переговоров в Ватикане говорит прямо: американский план это капитуляция Украины, но капитулировать Украина может и без помощи Соединенных Штатов.

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