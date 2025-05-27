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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Медведев выступил с угрозами Трампу

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает президенту США Третьей мировой войной.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Медведев выступил с угрозами Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По словам американского президента Дональда Трампа о том, что без него с Россией случились «действительно плохие вещи» и « Путин играет с огнем «, в Кремле пригрозили Третьей мировой войной.

Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в «Х».

«По словам Трампа о том, что Путин „играет с огнем“ и „действительно плохие вещи“ происходят с Россией, я знаю лишь одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает! — высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что Путин «совсем сошел с ума», и пообещал рассмотреть новые санкции против РФ.

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