Действительно ли в Украине закончились ракеты к ПВО SAMP/T: Игнат ответил

Реклама

В Воздушных силах прокомментировали информацию, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО SAMP/T».

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя статью французского издания Le Monde о якобы отсутствии ракет к системам ПВО SAMP/T.

Игнат напомнил, что дефицит ракет всегда присутствовал для сил обороны. Ведь советское вооружение истощается, ломается и кончается.

Реклама

«Понятно, что запас советских ракет был бесконечным, и даже те, что мы получили от наших партнеров, имевших на вооружении советские системы, они тоже обладают свойствами заканчиваться с введением таких боевых действий, которые мы ведем с Россией. Поэтому сейчас мы полагаемся на западные системы, и, безусловно, когда противник наращивает средства, то ракеты тоже тратятся. Поэтому нам нужно их постоянно пополнять», — говорит представитель Воздушных сил.

В то же время Игнат положительно относится к тому, что западные СМИ обратили внимание на эту проблему.

«Очень хорошо, что западная пресса — и британские изданные, и французские СМИ — стали подчеркивать это, пожалуй, больше направляя свои материалы на информационное поле именно своих стран. Но там это как-то прошло более-менее тихо, но в Украине оно почему-то поднялось очень серьезно. На самом деле, потому что именно наша страна обстреливается, и именно нам нужны ракеты. Я действительно не буду вам говорить, что у нас есть чего нет, потому что этого не нужно говорить вообще, но вопрос ракет действительно всегда был у нас в дефиците», — подытожил Игнат.

Ранее в издании The Economist предположили, что РФ вскоре сможет проводить массированные удары роями из 1000 «Шахедов» одновременно.

Реклама