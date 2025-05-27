Чи дійсно в України закінчилися ракети до ППО SAMP/T: Ігнат відповів

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У Повітряних силах прокоментували інформацію, що в України нібито закінчилися ракети до систем ППО SAMP/T.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи статтю французького видання Le Monde про нібито закінчення ракет до систем ППО SAMP/T.

Ігнат нагадав, що дефіцит ракет для Сил оборони був завжди, адже радянське озброєння виснажується, ламається і закінчується.

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«Зрозуміло, що запас радянських ракет був небезкінечний, і навіть ті, що ми отримали від наших партнерів, які мали на озброєнні радянські системи, вони теж мають властивості закінчуватися з веденням таких бойових дій, які ми ведемо з Росією. Тому зараз ми покладаємося на західні системи, і, безумовно, коли противник нарощує засоби, то ракети ті теж витрачаються. Саме тому нам потрібно їх постійно поповнювати», — каже представник Повітряних сил.

Водночас Ігнат позитивно ставиться до того, що західні ЗМІ звернули увагу на цю проблему.

«Дуже добре, що західна преса — і британські видання, і французькі ЗМІ — почала наголошувати на цьому, мабуть, більше спрямовуючи свої матеріали на інформаційне поле саме своїх країн. Але там то воно якось пройшло більш-менш тихо, а в Україні воно чомусь піднялося дуже серйозно. Насправді тому, що саме наша країна обстрілюється і саме нам потрібні ракети. Я дійсно не буду вам говорити, що у нас є, чого нема, бо цього не потрібно говорити назагал, але ракети дійсно завжди були у нас у дефіциті», — підсумував Ігнат.

Раніше у виданні The Economist припустили, що РФ невдовзі зможе проводити масовані удари роями з 1000 «Шахедів» одночасно.

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