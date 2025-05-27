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"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера
"Гірників" очолив турецький фахівець Арда Туран.
Новим головним тренером донецького "Шахтаря" став ексгравець "Барселони" та мадридського "Атлетіко" Арда Туран.
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
38-річний турецький фахівець підписав контракт з "помаранчево-чорними" терміном до літа 2027 року.
На посаді керманича донецького клубу Туран замінив Маріно Пушича, якого було звільнено після завершення сезону-2024/25.
Туран відомий за своїми виступами за мадридський "Атлетіко" та "Барселону", з якими виграв три титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв. На його рахунку також 100 матчів за збірну Туреччини, в яких він забив 17 голів.
У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький "Еюпспор". На чолі цієї команди Арда провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх та 25 поразок.
Цього сезону "Еюпспор", який у січні 2025 року підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка, під керівництвом Турана посів шосте місце в турецькій Суперлізі.
Нагадаємо, "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ-2024/25. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.
Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав київське "Динамо".
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26.