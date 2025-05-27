"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

Арда Туран / © ФК "Еюпспор"

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Новим головним тренером донецького "Шахтаря" став ексгравець "Барселони" та мадридського "Атлетіко" Арда Туран.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

38-річний турецький фахівець підписав контракт з "помаранчево-чорними" терміном до літа 2027 року.

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На посаді керманича донецького клубу Туран замінив Маріно Пушича, якого було звільнено після завершення сезону-2024/25.

Туран відомий за своїми виступами за мадридський "Атлетіко" та "Барселону", з якими виграв три титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв. На його рахунку також 100 матчів за збірну Туреччини, в яких він забив 17 голів.

У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький "Еюпспор". На чолі цієї команди Арда провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх та 25 поразок.

Цього сезону "Еюпспор", який у січні 2025 року підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка, під керівництвом Турана посів шосте місце в турецькій Суперлізі.

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Нагадаємо, "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ-2024/25. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав київське "Динамо".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" презентував нову форму на сезон-2025/26.