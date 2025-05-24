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"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера
"Гірники" припинили співпрацю з Маріно Пушичем.
Донецький "Шахтар" оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем.
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Разом з 53-річним хорватським фахівцем клуб також залишає його тренерський штаб.
Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Під його керівництвом "гірники" здобули три трофеї: виграли УПЛ у сезоні-2023/24 та двічі стали володарями Кубка України (2023/24, 2024/25).
Цього сезону "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.
Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав "Динамо".
Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "Шахтаря" може стати ексгравець "Барселони" Арда Туран, який до останнього часу очолював турецький "Еюпспор".