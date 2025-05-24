"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера

Маріно Пушич / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Разом з 53-річним хорватським фахівцем клуб також залишає його тренерський штаб.

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Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Під його керівництвом "гірники" здобули три трофеї: виграли УПЛ у сезоні-2023/24 та двічі стали володарями Кубка України (2023/24, 2024/25).

Цього сезону "Шахтар" став бронзовим призером УПЛ. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав "Динамо".

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером "Шахтаря" може стати ексгравець "Барселони" Арда Туран, який до останнього часу очолював турецький "Еюпспор".

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