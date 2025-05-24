"Шахтер" объявил об увольнении главного тренера

Марино Пушич / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Вместе с 53-летним хорватским специалистом клуб также покидает его тренерский штаб.

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Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. Под его руководством "горняки" завоевали три трофея: выиграли УПЛ в сезоне-2023/24 и дважды стали обладателями Кубка Украины (2023/24, 2024/25).

В этом сезоне "Шахтер" стал бронзовым призером УПЛ. "Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Ранее сообщалось, что новым главным тренером "Шахтера" может стать экс-игрок "Барселоны" Арда Туран, который до последнего времени возглавлял турецкий "Эюпспор".

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