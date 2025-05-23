Динамо – Колос: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Колос" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В субботу, 24 мая, киевское "Динамо" примет ковалевский "Колос" в матче последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В прошлом туре "Динамо" (69 очков) досрочно стало чемпионом УПЛ. "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.

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Киевский клуб обновил рекорд по завоеванным титулам УПЛ, оторвавшись по этому показателю от донецкого "Шахтера".

Кроме того, "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.

"Колос" (35 баллов) располагается на десятой позиции турнирной таблицы УПЛ.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Колос" с Youtube-канала FootballHub.

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