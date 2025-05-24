"Реал" с Луниным одержал победу в прощальном матче Анчелотти (видео)

"Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" дома победил "Реал Сосьедад" в матче последнего, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:0 .

Первый гол в этой встрече "сливочные" забили в конце первого тайма. На 38-й минуте Килиан Мбаппе не переиграл вратаря гостей ударом с пенальти, но затем удачно сыграл на добивании.

Во втором тайме хозяева поля укрепили свое преимущество – на 84-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшись передачей Винисиуса Жуниора.

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Для 26-летнего французского форварда это 30-й и 31-й голы в нынешнем розыгрыше Примеры. Он возглавляет гонку бомбардиров, на шесть мячей опережая польского нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски.

Весь матч в составе мадридцев отыграл украинский голкипер Андрей Лунин .Для него это было 14-е появление на поле за "Королевский клуб" в этом сезоне. Суммарно он пропустил 19 голов и провел 6 "сухих" поединков.

Отметим, что этот матч стал последним на посту главного тренера "Реала" для Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Реал Сосьедад"

Будет добавлен в скором времени.

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"Реал" (84 очка) досрочно занял второе место в Ла Лиге, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне". Мадридцы также уступили каталонцам в финалах Кубка и Суперкубка Испании.

"Реал Сосьедад" (46 баллов) находится на 11-й строчке элитного дивизиона чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что "Реал" объявил об уходе легенды клуба и обладателя "Золотого мяча" 2018 года Луки Модрича. Хорватский полузащитник покинет "бланкос" после завершения Клубного чемпионата мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.

Ожидается, что новым главным тренером мадридцев станет экс-наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо. По информации СМИ, 43-летний испанец уже подписал контракт с "Реалом" и будет руководить командой на Клубном чемпионате мира-2025.

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