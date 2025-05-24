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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Аквамариновые ногти: новый тренд лета-2025 (фото)

Аквамариновый маникюр может быть разным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Аквамариновый маникюр.

Аквамариновый маникюр. / © Instagram

В этом сезоне голубовато-зеленые оттенки – в фаворите. Одним из самых ярких трендов – аквамариновый маникюр.

Как выглядят аквамариновые ногти, сообщает издание. Vogue .

Nails-эксперты подчеркивают, что тренд на аквамариновые ногти раньше тоже был в моде. Он появился в арсенале еще в 2000-х годах. Однако в этом сезоне палитра оттенков удивит, а эти "водяные" оттенки станут идеальным воплощением лета.

Аквамариновый маникюр может быть разным от абстрактных волн и морской пены до объемных капель воды с использованием геля и глянца.

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

Аквамариновые ногти. / © Instagram

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Дата публикации
Количество просмотров
32
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