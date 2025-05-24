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Аквамариновые ногти: новый тренд лета-2025 (фото)
Аквамариновый маникюр может быть разным.
В этом сезоне голубовато-зеленые оттенки – в фаворите. Одним из самых ярких трендов – аквамариновый маникюр.
Как выглядят аквамариновые ногти, сообщает издание. Vogue .
Nails-эксперты подчеркивают, что тренд на аквамариновые ногти раньше тоже был в моде. Он появился в арсенале еще в 2000-х годах. Однако в этом сезоне палитра оттенков удивит, а эти "водяные" оттенки станут идеальным воплощением лета.
Аквамариновый маникюр может быть разным от абстрактных волн и морской пены до объемных капель воды с использованием геля и глянца.