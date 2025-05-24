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Эксперт сообщил о новых тактиках окупантов: как враг планирует прорывать оборону
Враг на юге Украины собирает силы для серьезного наступления летом
Российские кафиры на юге Украины готовят летнее наступление, используя новую тактику — штурмовые действия малыми группами пехоты по 5-7 человек.
Об этом в эфире канала «Мы — Украина» рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Он объяснил, что раньше для прорыва позиций потребовались большие группировки со штурмовыми подразделениями и поддержкой разных эшелонов, но после ряда поражений враг перешел к тактике малых мобильных групп.
Под прикрытием массированных ударов управляемой авиацией, артиллерией, ракетами, FPV-дронами и средствами радиоэлектронной борьбы россияне разрушают укрепление украинских позиций.
После этого по уничтоженной обороне быстро продвигаются группы пехоты на мотоциклах, багах или квадроциклах, захватывая позиции и населенные пункты Волошин подтвердил, что для таких действий враг уже собрал соответствующие силы и технику.
Напомним, в течение прошлой недели ВСУ совершили ряд контрнаступательных действий в районе населенного пункта Липцы и возле Купянска Харьковской области.
Украинские военные имеют тактические успехи в Купянском направлении. В частности, захватчикам не удалось расширить свою зону присутствия в районе Двуричного.
Более того, по словам Снегирева, Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем.