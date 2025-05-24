Убегают от командира: офицер "Азова" откровенно о СЗЧ

Арсен Дима «Лемко»

Реклама

В «Азове» не осуждают ушедших в СЗЧ людей, если они изъявили желание вернуться на службу.

Об этом заявил Арсен Дима «Лемко», начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта «Мосейчук+».

«Лемко» заявил, что к СЗЧ относится по-философски и не осуждает тех людей, которые уходят из армии. Он отметил, что чаще всего в СЗЧ бойцы убегают от неадекватных командиров.

Реклама

«Я даже к СЗС отношусь по философски… Сейчас в СЗС идут, чтобы перевестись из подразделения в подразделение, это правда. В СЗЧ уходят от командира. За прошедшую компанию у нас несколько сотен человек перевелись из ВСУ и (они — Ред.) — топ. Я не призываю идти в СЗЧ. Говорю как есть. Говорю, каков результат. И сейчас почти сотня (перешла к „Азову — Ред.“), — рассказал Дима.

Ранее мы писали, что сбежавшего в СЗЧ мужчину нашли мертвым в реке возле полигона.