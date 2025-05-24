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- Війна
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Тікають від командира: офіцер "Азову" відверто про СЗЧ
Офіцер «Азову» Арсен Дмитрик «Лемко» назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.
В «Азові» не засуджують людей, які пішли в СЗЧ, якщо вони виявили бажання повернутися на службу.
Про це заявив Арсен Дмитрик «Лемко», начальник штабу 1-ого корпусу Національної гвардії України «Азов» в інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».
«Лемко» заявив, що до СЗЧ ставиться по-філософськи і не засуджує тих людей, що йдуть з армії. Він зауважив, що найчастіше в СЗЧ бійці тікають від неадекватних командирів.
«Я навіть до СЗС відношуся по філософськи… Зараз в СЗС йдуть щоб перевестися з підрозділу в підрозділ, це правда. В СЗЧ йдуть від командира. За минулу компанію в нас кілька сотень людей перевелися з ЗСУ і (вони — Ред.) — топ. Я не закликаю йти в СЗЧ. Кажу як є. Кажу, який результат. І зараз майже сотня (перейшла до „Азову — Ред.)“, — розповів Дмитрик.
Раніше ми писали, що чоловіка, який втік у СЗЧ, знайшли мертвим у річці біля полігону.