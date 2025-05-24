ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1355
Час на прочитання
1 хв

Тікають від командира: офіцер "Азову" відверто про СЗЧ

Офіцер «Азову» Арсен Дмитрик «Лемко» назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Арсен Дмитрик "Лемко"

Арсен Дмитрик «Лемко»

В «Азові» не засуджують людей, які пішли в СЗЧ, якщо вони виявили бажання повернутися на службу.

Про це заявив Арсен Дмитрик «Лемко», начальник штабу 1-ого корпусу Національної гвардії України «Азов» в інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

«Лемко» заявив, що до СЗЧ ставиться по-філософськи і не засуджує тих людей, що йдуть з армії. Він зауважив, що найчастіше в СЗЧ бійці тікають від неадекватних командирів.

«Я навіть до СЗС відношуся по філософськи… Зараз в СЗС йдуть щоб перевестися з підрозділу в підрозділ, це правда. В СЗЧ йдуть від командира. За минулу компанію в нас кілька сотень людей перевелися з ЗСУ і (вони — Ред.) — топ. Я не закликаю йти в СЗЧ. Кажу як є. Кажу, який результат. І зараз майже сотня (перейшла до „Азову — Ред.)“, — розповів Дмитрик.

Раніше ми писали, що чоловіка, який втік у СЗЧ, знайшли мертвим у річці біля полігону.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie