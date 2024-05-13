Попелиця на смородини: методи боротьби зі шкідниками

Попелиця не лише поширює захворювання серед рослин, а ще й приваблює інших комах, які можуть знищити повністю город. Специфічний наліт приваблює, наприклад, мурах, які є розсадниками грибка. Внаслідок такого "сусідства" листя скручується і опадає, врожайність різко скорочується.

У розпалі сезону важко не помітити попелицю на смородині, навіть попри те, що вона ховається на зворотному боці листочків. Немає привабливішої для попелиці рослини, ніж смородина. Здавалося б, ароматне листя повинно відлякувати шкідників, насправді зовсім навпаки. Попелиця любить як чорну смородину, так і порічки. Якщо ви помітили попелицю, не впадайте у відчай, боротися зі шкідником можна різноманітними засобами.

Які види тлі пошкоджують смородину

Велика смородинова попелиця (Hyperomyzus lactucae) вражає як чорну смородину, так і порічки. Вона утворює величезні колонії на нижній стороні навіть старого листя, листя закручується, вкривається білими смугами вздовж жилок. Ознаками зараження є світло-жовтувате горбкувате листя та погане плодоношення.

Агрусова попелиця зустрічається на чорній смородині, найбільше вражає молоді пагони та добре помітний на їх верхівках. Дрібна, жовтувато-зелена агрусова попелиця швидко розмножується і призводить до припинення росту куща.Внаслідок пошкодження шкідником листя деформується, швидко жовтіє та опадає.

Галова попелиця, або червона листова попелиця (Cryptomyzus ribis) вражає білу, червону, всі види смородини. Цей вид попелиці розташовується лише на зворотному боці молодого листя, що ускладнює пошуки комах. На листках з’являються червоні здуті ділянки — гали. Якщо вчасно не зайнятись цією попелицею, смородина може настільки ослабнути, що не витримає зиму.

Попелиця вражає смородину і весною, і на стадії плодоношення, і після збору врожаю. Найнебезпечніший етап — коли на кущах наливаються соком та кольором довгоочікувані ягідки. І вибір засобів в цей час критичніший. Якщо застосована ранньою весною чи восени «хімія» встигне розкластися на безпечні речовини, в період, коли на кущах є ягідки, все опиниться у них. І навіть найбезпечніші препарати будуть вживатися й перероблятися разом з врожаєм.

Який захистити від попелиці смородину

Краще спочатку спробувати безпечні, екологічні варіанти боротьби з попелицею, а потім вже застосовувати хімічні препарати, якщо вони справді необхідні.

Ефективність боротьби зі шкідниками залежить від глибини ураження. Чим сильніше ураження — тим сильніші, агресивніші варіанти варто обирати. Якщо попелицю помітити вчасно, впоратися з нею вдасться і простішими способами.

На стадії плодоношення будь-як обробки рослини повинні враховувати гранично допустимі терміни до збору врожаю. Вони є й у звичайних інсектицидів і у біопрепаратів.

Як боротися з попелицею на смородині до плодоношення

Навесні, коли смородина ще не розпустила бруньки, дачники радять пролити рослину окропом — поки бруньок немає, це безпечно для рослини. Якщо бруньки з'явилися, потрібно обробити смородину спеціальними засобами — інсектицидами та акарициди широкого спектра дії. Обробити смородину потрібно два рази, коли бруньки тільки розпускаються та після їх цвітіння.

До хімічних засобів боротьби варто вдаватися, коли іншого виходу вже просто не залишилося і пробувати спочатку малотоксичні препарати. Почніть з найпростішого інсектициду — різноманітних мідних сполук, наприклад, мідного купоросу, бродської суміші. Звичайно, використовувати їх можна, хоча вони та малотоксичні в основному ранньою весною, ще до того, як розпускаються бруньки.

Як боротися з попелицями на смородині під час плодоношення — народні способи

Отрутохімікати в цьому випадку не можна використовувати для боротьби з попелицею. Натомість на допомогу прийдуть народні засоби.

Найпростіший метод боротьби за допомогою мильного розчину. Це один з ефективних та безпечних засобів знищити попелиці на смородині. Рецепт приготування розчину простий -- 300-400 г мила, два бруски звичайного господарського мила розчинити у відрі теплої води, можна натерти мило на терці.

Для обробки мильним розчином пагони смородини пагони можна трішки пригнути й занурити у відро чи миску з розчином мила. А можна обприскати кущі з розприскувача. Головне — обробити листки з усіх боків.

Харчова сода, або ще краще кальцинована сода також допоможе зупинити нашестя попелиці на смородині. Рецепт содового розчину для смородини — 30 г соди на 1 л води з додаванням двох столових ложок рідкого чи господарського мила, обробляти кущі обприскуванням, або замочуванням гілок.

Серед «народних» способів боротьби з попелицею тютюновий настій. Рецепт дві склянки тютюну розчиняють у 10 л гарячої води та настоюють два дні. Для обробки використовують нашатирний спирт, дві столові ложки розчиняють у 10 л води та додають дві ст. л мила. Для боротьби використовують гірчичний розчин (100 г порошку та 50 г мила на відро води).

В народі використовують різноманітні рослинні настої — бадилля помідорів, часнику, цибулі, ромашки, кульбаб, чорнобривців, кінського щавлю, хвої сосни. Рецепт — один 1 кг рослинної сировини настоюють добу у 10 літрах теплої води.

Народні способи безпечно використовувати на будь-якому етапі росту смородини.

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