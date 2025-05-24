Тля на смородине

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Тля не только распространяет заболевание среди растений, а еще и привлекает других насекомых, которые могут уничтожить полностью огород.

В разгар сезона трудно не заметить тлю на смородине, даже несмотря на то, что она прячется на обратной стороне листочков. Нет более привлекательного для тли растения, чем смородина. Казалось бы, ароматные листья должны отпугивать вредителей, на самом деле совсем наоборот. Тля любит как черную смородину, так и смородины. Если вы заметили тлю, не отчаивайтесь, бороться с вредителем можно разнообразными средствами.

Какие виды фоне повреждают смородину

Большая смородиновая тля (Hyperomyzus lactucae) поражает как черную смородину, так и смородины. Она образует огромные колонии на нижней стороне даже старых листьев, листья закручиваются, покрываются белыми полосами вдоль жилок. Признаками заражения являются светло-желтоватые бугорчатые листья и плохое плодоношение.

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Крыжовниковая тля встречается на черной смородине, больше всего поражает молодые побеги и хорошо заметен на их верхушках. Мелкая, желтовато-зеленая крыжовниковая тля быстро размножается и приводит к прекращению роста куста. В результате повреждения вредителем листья деформируются, быстро желтеют и опадают.

Галовая тля, или красная листовая тля (Cryptomyzus ribis) поражает белую, красную, все виды смородины. Этот вид тли располагается только на оборотной стороне молодых листьев, что затрудняет поиски насекомых. На листьях появляются красные вздутые участки — галлы. Если вовремя не заняться этой тлей, смородина может настолько ослабнуть, что не выдержит зиму.

Тля поражает смородину и весной, и на стадии плодоношения, и после сбора урожая. Самый опасный этап — когда на кустах наливаются соком и цветом долгожданные ягодки. И выбор средств в это время более критический. Если применяемая ранней весной или осенью «химия» успеет разложиться на безопасные вещества, в период, когда на кустах есть ягодки, все окажется в них. И даже самые безопасные препараты будут использоваться и перерабатываться вместе с урожаем.

Какой защитить от тли смородину

Лучше сначала попробовать безопасные, экологичные варианты борьбы с тлей, а потом уже применять химические препараты, если они действительно необходимы.

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Эффективность борьбы с вредителями зависит от глубины поражения. Чем сильнее поражение — тем сильнее, агрессивнее варианты следует выбирать. Если тлю заметить вовремя, справиться с ней удастся и более простыми способами.

На стадии плодоношения любая обработка растения должна учитывать предельно допустимые сроки до сбора урожая. Они есть и у обычных инсектицидов и у биопрепаратов.

Как бороться с тлей на смородине до плодоношения

Весной, когда смородина еще не распустила почки, дачники советуют пролить растение крутым кипятком — пока почек нет, это безопасно для растения. Если почки появились, нужно обработать смородину специальными средствами — инсектицидами и акарицидами широкого спектра действия. Обработать смородину нужно два раза, когда почки только распускаются и после их цветения.

К химическим средствам борьбы следует прибегать, когда другого выхода уже просто не осталось и пробовать сначала малотоксичные препараты. Начните с простейшего инсектицида — разнообразных медных соединений, например, медного купороса, бродской смеси. Конечно, использовать их можно, хотя они и малотоксичны в основном ранней весной, еще до того, как распускаются почки.

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Как бороться с тлей на смородине во время плодоношения.

Ядохимикаты в этом случае нельзя использовать для борьбы с тлей. На помощь придут народные средства.

Самый простой метод борьбы с помощью мыльного раствора Это одно из эффективных и безопасных средств уничтожить тли на смородине.

Для обработки мыльным раствором побеги смородины побеги можно немного пригнуть и погрузить в ведро или миску с раствором мыла. А можно опрыскать кусты из разбрызгивателя. Главное — обработать листья со всех сторон.

Пищевая сода, или еще лучше кальцинированная сода также поможет остановить нашествие тли на смородине. Рецепт содового раствора для смородины — 30 г соды на 1 л воды с добавлением двух столовых ложек жидкого или хозяйственного мыла, обрабатывать кусты опрыскиванием или замачиванием веток.

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Среди «народных» способов борьбы с тлей табачный настой. Рецепт двух стаканов табака растворяют в 10 л горячей воды и настаивают два дня. Для обработки используют нашатырный спирт, две столовых ложки растворяют в 10 л воды и добавляют две ст. л мыла. Для борьбы используют горчичный раствор (100 г порошка и 50 г мыла на ведро воды).

В народе используют разнообразные растительные настои — ботву помидоров, чеснока, лука, ромашки, одуванчиков, бархатцев, конского щавеля, хвои сосны. Рецепт — один 1 кг растительного сырья настаивают сутки в 10 литрах теплой воды.

Народные способы безопасно использовать на любом этапе роста смородины.