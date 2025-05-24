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Нидерланды отказались от американских ракет Tomahawk: какая причина
Американская оборонная корпорация Raytheon уже несколько лет не производит нужной версии этих крылатых ракет.
В Нидерландах решили отказаться от интеграции американских крылатых ракет Tomahawk на подводные лодки класса Walrus Королевских ВМС.
Об этом сообщает Naval Newsсо ссылкой на ежегодный отчет министерства обороны страны с обзором оборонных проектов.
Еще в апреле 2023 года правительство Нидерландов объявило о своем намерении закупить ракету Tomahawk Block V производства Raytheon через программу продаж военной техники США для удовлетворения требований к способности к морским глубоким ударам.
Однако американская оборонная корпорация Raytheon уже несколько лет не производит крылатую ракету UGM-109 Tomahawk для запуска с торпедных аппаратов.
Если кто-то нуждается в заказе Tomahawk торпедного пуска для своих подводных лодок, то необходимо профинансировать возобновление производства, а также быть готовым к долгим срокам выполнения заказа.
Нидерланды пытались привлечь другие страны для совместной закупки, но партнеров не нашли.
Планы закупки и интеграции Tomahawk на надводные корабли RNLN не пострадали от этого решения.
Напомним, в Японии представили футуристическую «электрическую пушку», которую можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет