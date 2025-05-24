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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Нидерланды отказались от американских ракет Tomahawk: какая причина

Американская оборонная корпорация Raytheon уже несколько лет не производит нужной версии этих крылатых ракет.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Запуск ракеты Tomahawk

Запуск ракеты Tomahawk

В Нидерландах решили отказаться от интеграции американских крылатых ракет Tomahawk на подводные лодки класса Walrus Королевских ВМС.

Об этом сообщает Naval Newsсо ссылкой на ежегодный отчет министерства обороны страны с обзором оборонных проектов.

Еще в апреле 2023 года правительство Нидерландов объявило о своем намерении закупить ракету Tomahawk Block V производства Raytheon через программу продаж военной техники США для удовлетворения требований к способности к морским глубоким ударам.

Однако американская оборонная корпорация Raytheon уже несколько лет не производит крылатую ракету UGM-109 Tomahawk для запуска с торпедных аппаратов.

Если кто-то нуждается в заказе Tomahawk торпедного пуска для своих подводных лодок, то необходимо профинансировать возобновление производства, а также быть готовым к долгим срокам выполнения заказа.

Нидерланды пытались привлечь другие страны для совместной закупки, но партнеров не нашли.

Планы закупки и интеграции Tomahawk на надводные корабли RNLN не пострадали от этого решения.

Напомним, в Японии представили футуристическую «электрическую пушку», которую можно использовать для сбивания гиперзвуковых ракет

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