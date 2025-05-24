Нідерланди відмовились від американських ракет Tomahawk: яка причина

Запуск ракети Tomahawk

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У Нідерландах вирішили відмовитись від інтеграції американських крилатих ракет Tomahawk на підводні човни класу Walrus Королівських ВМС.

Про це повідомляє Naval News з посиланням на щорічний звіт міністерства оборони країни з оглядом оборонних проєктів.

Ще у квітні 2023 року уряд Нідерландів оголосив про свій намір закупити ракету Tomahawk Block V виробництва Raytheon через програму продажів військової техніки США для задоволення вимог до здатності до морських глибоких ударів.

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Однак американська оборонна корпорація Raytheon вже декілька років не виробляє крилату ракету UGM-109 Tomahawk для запуску з торпедних апаратів.

Якщо хтось потребує замовити Tomahawk торпедного пуску для своїх підводних човнів, то необхідно профінансувати відновлення виробництва, а також бути готовим до довгих термінів виконання замовлення.

Нідерланди намагались залучити інші країни для спільної закупівлі, але партнерів не знайшли.

Плани закупівлі та інтеграції Tomahawk на надводні кораблі RNLN не зазнали впливу від цього рішення.

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