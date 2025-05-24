Підпал у будинку Стармера: слідство розглядає можливу причетність Росії

Поліція Британії розслідує російський слід у підпалах будинків і автомобіля прем’єр-міністра / © Associated Press

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Служба безпеки Великобританії розслідує можливу причетність Росії до підпалів трьох об'єктів , пов'язаних із прем'єр-міністром Кіром Стармером, які сталися на початку травня.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела у британському уряді.

У підпалах двох будинків і автомобіля звинувачуються двоє українців і громадянин Румунії, які, за версією слідства, вступили в змову з «іншими невідомими особами» з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людей. Слідство намагається встановити, чи могли російські агенти завербувати обвинувачених, але мотиви злочину поки що не з'ясовані.

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Видання зазначає, що навіть якщо слідство встановить зв'язок злочинів із Росією, це не обов'язково означає, що вони були замовлені Кремлем або підозрювані знали реальних замовників. Окрім російського сліду також розслідуються й інші версії.

В останні місяці західні розвідки заявляли, що вони розкрили російські змови, метою яких були вибухи літаків, підпали громадських будівель, збої у роботі транспорту та вбивства високопосадовців та чиновників із проукраїнською позицією. За словами неназваного представника розвідслужби, Росія хоче посіяти хаос, щоб дискредитувати європейські служби безпеки та для гучних заголовків у ЗМІ.

Урядовець, з яким журналісти спілкувалися на умовах анонімності, додав, що підпали були «тривожно безрозсудними». Це вказує на те, що російські агенти «можуть вийти з-під контролю», якщо їхня причетність буде доведена.

Наразі жоден із обвинувачених не демонстрував підтримки Росії. Українці Роман Лавринович та Петро Починок, а також Станіслав Карпюк із Румунії зараз перебувають під вартою і мають постати перед судом 6 червня.

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Нагадаємо, Росія веде кампанію диверсій та саботажу на території Європи, залучаючи до виконання завдань випадкових осіб, які вербуються онлайн. Виконавцям доручають підпали, псування майна, провокації. Оплата часто провадиться в криптовалюті.