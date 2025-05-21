Сили оборони уразили ключове підприємство ВПК РФ, пов’язане з ракетами "Іскандер" та "Кинджал"

ЗСУ уразили оборонний завод у Росії. / © Pexels

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У ніч на 21 травня українські Сили безпілотних систем, у координації з іншими елементами Сил оборони, завдали удару по стратегічно важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ — Болхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цей завод — одне з ключових підприємств у російській мікроелектроніці. Він виробляє силові напівпровідникові компоненти, мікросхеми для систем живлення, оптоелектроніку, сервоприводи, діоди та інші компоненти, які використовуються у високотехнологічному озброєнні. За даними української розвідки, продукція заводу постачається до щонайменше 19 підприємств ВПК РФ — зокрема виробників літаків “Сухой” і ракетних комплексів “Іскандер” та “Кинджал”.

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Незважаючи на перебування під міжнародними санкціями, підприємство щороку виготовляє до 3 мільйонів приладів і залишається активним гравцем російського оборонного сектору. На ньому працює близько 700 людей.

За даними Генштабу, ціль була досягнута щонайменше десятьма безпілотниками. На території заводу зафіксовано пожежу. Остаточна оцінка збитків наразі уточнюється.

У Генштабі наголосили, що подібні операції спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії, що продовжує повномасштабну агресію проти України. ЗСУ продовжують вживати всіх заходів для ослаблення оборонної інфраструктури ворога в глибокому тилу.