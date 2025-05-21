Військовий на Тернопільщині «продавав» непридатність до служби за рекордну суму

Затриманий військовий / © Державне бюро розслідувань

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В Тернопільській області затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему продажу фальшивих документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наприкінці 2024 року військовослужбовець, використовуючи, за його словами, особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування, запропонував «клієнту» оформлення довідки про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Вартість таких «послуг» він оцінив у $25 000: $20 000 авансом та $5 000 після отримання всіх документів. У разі відмови військовий погрожував, навпаки, прискорити мобілізацію.

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Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

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