У Луцьку відрахували понад 1000 студентів-чоловіків: що там сталося

Мобілізація студентів 2025 / © ТСН.ua

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У Луцькому національному технічному університеті у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів.

Про це розповіла ректорка навчального закладу Ірина Вахович в інтерв’ю Insider Media.

За її словами, на початку повномасштабного вторгнення чоловіки призовного віку вступали в університети, аби як студенти отримати відстрочку від мобілізації.

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«Звичайно, всі вступали, бо це не було заборонено з того боку, що ти маєш відстрочку, якщо навчаєшся уже другий чи третій раз. Але держава потурбувалася про це. Відповідно ті люди, які вже не перший раз навчаються, вони просто цю відстрочку втрачали», — зазначила Вахович.

Ректорка визнає, що дійсно було багато студентів, які хотіли не так вчитися, як отримати цю відстрочку. Проте не взяти їх на навчання заклад не мав права. Адже коли здобувач освіти пройшов усі етапи вступу, виш має його зарахувати на навчання.

«Якщо розглядати, то 1000 студентів 25+ ми відрахували в вересні 2024 року. Чому? Бо законодавство змінилось і їм цю відстрочку вже не давали. Тобто правильні кроки держави зробили цю всю історію», — каже Ірина Вахович.

Ректорка зізнається, що зараз у її закладі теж є чоловіки вікової категорії 25+. Але це ті, хто здобуває вищу освіту перший раз, і має повне право на відстрочку.

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«По-перше, якщо і є ті, хто навчаються старші, то вони реально навчаються і вони перший раз навчаються», — зазначає вона.

Нагадаємо, що в Україні можуть позбавити відстрочки деяких студентів, які використовують освіту як спосіб ухилення від мобілізації.