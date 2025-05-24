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Кондиционер в авто плохо работает: пять распространенных причин
С приходом летней жары многие водители сталкиваются с проблемой — кондиционер не холодит.
Летняя жара уже на пороге, а ваш автомобильный кондиционер не справляется? Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы быстро вернуть прохладу в салон.
Об этом сообщило «SUV News».
Самая распространенная причина — утечка фреона из-за изношенных уплотнителей. В машинах с большим пробегом резиновые элементы теряют герметичность, из-за чего холодный воздух не поступает в салон.
Еще одной типичной проблемой является загрязнение конденсатора. Пыль, пух и грязь накапливаются на его поверхности, снижая теплообмен. В сочетании с коррозией это может привести к утечкам и отключению системы.
Не менее серьезная неисправность — поломка компрессора, что обычно случается из-за естественного износа деталей или недостатка смазки. Это — самый затратный ремонт.
Кроме того, специалисты советуют проверить состояние салонного фильтра. Когда он загрязнен, воздух циркулирует хуже, появляется затхлый запах, а в салоне скапливаются бактерии и плесень.
Испаритель также требует внимания: во влажной среде могут активно размножаться микроорганизмы, вызывающие аллергии и проблемы с дыханием.
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