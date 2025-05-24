Кондиционер в авто плохо работает: пять распространенных причин

Кондиционер в авто / © Pixabay

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Летняя жара уже на пороге, а ваш автомобильный кондиционер не справляется? Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы быстро вернуть прохладу в салон.

Об этом сообщило «SUV News».

Самая распространенная причина — утечка фреона из-за изношенных уплотнителей. В машинах с большим пробегом резиновые элементы теряют герметичность, из-за чего холодный воздух не поступает в салон.

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Еще одной типичной проблемой является загрязнение конденсатора. Пыль, пух и грязь накапливаются на его поверхности, снижая теплообмен. В сочетании с коррозией это может привести к утечкам и отключению системы.

Не менее серьезная неисправность — поломка компрессора, что обычно случается из-за естественного износа деталей или недостатка смазки. Это — самый затратный ремонт.

Кроме того, специалисты советуют проверить состояние салонного фильтра. Когда он загрязнен, воздух циркулирует хуже, появляется затхлый запах, а в салоне скапливаются бактерии и плесень.

Испаритель также требует внимания: во влажной среде могут активно размножаться микроорганизмы, вызывающие аллергии и проблемы с дыханием.

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