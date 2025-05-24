Как избежать гнили на луке: советы для весенней посадки

Лук / © Pixabay

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Многие огородники сталкиваются с проблемой гнилого лука прямо на грядке. Причиной часто являются типичные ошибки при выращивании, которых можно избежать при соблюдении базовых рекомендаций.

Об этом пишет Ukr.Media.

Самая распространенная ошибка — неправильный выбор участка для посадки. Лук нельзя сажать после картофеля, петрушки или лука, ведь эти растения истощают почву и оставляют в нем патогены. Полезно сажать лук после огурцов, гороха или кабачков, которые обогащают землю азотом.

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Еще одна ошибка — слишком глубокая посадка. Луковицу не стоит углублять более чем на 3 см: недостаток кислорода может вызвать гниение. Шейка растения должна немного выступать над землей.

Перед высадкой сеянка желательно прогреть в течение 8 часов при температуре +40°C, чтобы уничтожить споры грибка.

Если перья начинают преждевременно желтеть, это может быть признаком нехватки азота или поражения вредителями. В этом случае поможет полив раствором нашатырного спирта (1 ст. ложка на 10 литров воды). Этот раствор не только отпугивает луковую муху, но и подпитывает почву.

Дачники также предупреждают о чрезмерном использовании навоза. Органические удобрения лучше вносить осенью, чтобы они успели разложиться. На этапе формирования луковиц следует отказаться от азотных удобрений и использовать фосфорно-калийные смеси.

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Для борьбы с грибковыми заболеваниями применяется бордоская жидкость. Ее наносят на лук и землю вокруг.

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