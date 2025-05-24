В Сонячній системі виявили нову карликову планету: що про неї відомо

Відкриття нової карликової планети / © Live Science

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Астрономи виявили нову карликову планету 2017 OF201 у поясі Койпера — регіоні за орбітою Нептуна, де «живуть» мільйони крижаних тіл, включаючи Плутон. Відкриття зроблено за допомогою наземних телескопів, і воно може змінити уявлення про край Сонячної системи.

Про це повідомило видання Live Science.

Карликові планети, на відміну від звичайних (як Земля чи Нептун), не домінують у своїй орбітальній зоні — вони не змогли «розчистити» простір навколо себе від інших об’єктів. У Сонячній системі є 8 класичних планет і щонайменше 5 карликових, включаючи Плутон, який до 2006 року вважався повноцінною планетою.

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Астрономи виявили нову карликову планету на краю Сонячної системи — 2017 OF201. Її орбіта настільки витягнута, що один оберт навколо Сонця займає 25 000 земних років — останній раз у найближчій точці до нашої зірки вона була ще в 1930 році, коли відкрили Плутон.

Екстремальна орбіта

Найближча точка до Сонця — 45 а.о. (майже як у Плутона).

Найвіддаленіша точка — 1600 а.о., що в 40 разів далі за Нептун.

Діаметр — близько 700 км (у 3 рази менше за Плутон).

Астрономи впевнені: таких тіл може бути ще близько 100, і кожне з них може розкрити нові секрети нашої планетної системи.

Ще цікавіше те, що ці об’єкти кидають виклик гіпотетичній Дев’ятій планеті. Деякі вчені вважають, що саме її гравітація спотворює орбіти тіл за Нептуном. Але 2017 OF201 не вписується в цю теорію — його орбіта надто стабільна, тоді як Дев’ята планета мала б викинути його в міжзоряний простір.

Раніше ми писали, як галактика змогла «вимкнути» зореутворення у сусідки.

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