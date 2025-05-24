В Мозамбике обстреляли российское судно "Атлантида"

Российское судно / © pravda.com.ua

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Правительство Мозамбика начало расследование по нападению на российское океанографическое судно Atlântida в море у Кабо-Делгада на севере страны.

Об этом сообщает мозамбикский новостной портал Club of Mozambique.

Речь идет о возможной атаке на российское судно, которую подтвердил 16 мая официальный источник в посольстве России в Мапуту.

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По словам источника, 62-метровое судно, выполнявшее морские научные исследования, возвращалось в порт Мапуту примерно в 15:00 по местному времени 10 мая.

Спикер правительства ИносенсиО Имписса заявил, что российское судно подверглось обстрелу, когда возвращалось в порт Мапуту. Нападение совершили два неустановленных судна у острова Тамбузи, в архипелаге Квиримбас. Посольство РФ в Мапуте подтвердило инцидент 16 мая.

Судно остановилось в Мапуту, а затем отправилось в ЮАР. Официального обращения от российской стороны не поступало, но Мозамбик уже проводит расследование и подчеркивает безопасность в территориальных водах.

Местные источники связывают атаку с деятельностью боевиков. Если эта связь подтвердится, нападение станет первым такого типа в регионе.

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