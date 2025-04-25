- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
В Черном море задержали судно "теневого флота" России
Чтобы скрыть преступления окупантов, судно совершало незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.
СБУ и Госпогранслужба во внутренних водах Черноморской акватории Украины задержали иностранное судно из состава «теневого флота» России, используемого Кремлем для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.
Об этом сообщили в СБУ.
Как установили украинские следователи, в конце 2024 сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую россияне похитили на временно оккупированной территории юга Украины.
Чтобы скрыть преступления окупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.
В Офисе генпрокурора добавили, что судно удалось задержать после загрузки в порту Молдовы, когда оно следовало по территориальным водам Украины.
«При прохождении акватории реки Дунай, сухогруз был задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
При обыске на судне изъяты навигационное оборудование, компьютер, мобильные телефоны, судовая документация и другие документы, подтверждающие совершение преступления.
После ареста сухогруза и задержания его экипажа продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений Кремля и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, Служба безопасности Украины за последние два года разгромила агентские сети РФ в среде УПЦ МП.