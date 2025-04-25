В Черном море задержали судно "теневого флота" России

Задержано судно российского «теневого флота» / © Офис Генерального прокурора

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СБУ и Госпогранслужба во внутренних водах Черноморской акватории Украины задержали иностранное судно из состава «теневого флота» России, используемого Кремлем для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

Об этом сообщили в СБУ.

Как установили украинские следователи, в конце 2024 сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую россияне похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

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Чтобы скрыть преступления окупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.

В Офисе генпрокурора добавили, что судно удалось задержать после загрузки в порту Молдовы, когда оно следовало по территориальным водам Украины.

Во время задержания судна / © СБУ

«При прохождении акватории реки Дунай, сухогруз был задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

При обыске на судне изъяты навигационное оборудование, компьютер, мобильные телефоны, судовая документация и другие документы, подтверждающие совершение преступления.

Документы, подтверждающие кражу украинского зерна

Документы, подтверждающие кражу украинского зерна

После ареста сухогруза и задержания его экипажа продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений Кремля и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины за последние два года разгромила агентские сети РФ в среде УПЦ МП.