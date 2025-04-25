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У Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" Росії
Щоб приховати злочини окупантів, судно здійснювало незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.
СБУ і Держприкордонслужба у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України затримали іноземне судно зі складу «тіньового флоту» Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.
Про це повідомили в СБУ.
Як встановили українські слідчі, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали на тимчасово окупованій території півдня України.
Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.
В Офісі генпрокурора додали, що судно вдалося затримати після завантаження в порту Молдови, коли воно слідувало територіальними водами України.
«Під час проходження акваторії річки Дунай, суховантаж був затриманий правоохоронними органами», — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку на судні вилучено навігаційне обладнання, комп’ютер, мобільні телефони, суднову документацію та інші документи, що підтверджують вчинення злочину.
Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, Служба Безпеки України за останні два роки розгромила агентські мережі РФ у середовищі УПЦ МП.