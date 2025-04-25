У Чорному морі затримали судно "тіньового флоту" Росії

Затримане судно російського «тіньового флоту» / © Офіс Генерального прокурора

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СБУ і Держприкордонслужба у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України затримали іноземне судно зі складу «тіньового флоту» Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановили українські слідчі, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку росіяни викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

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Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

В Офісі генпрокурора додали, що судно вдалося затримати після завантаження в порту Молдови, коли воно слідувало територіальними водами України.

Під час затримання судна / © СБУ

«Під час проходження акваторії річки Дунай, суховантаж був затриманий правоохоронними органами», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку на судні вилучено навігаційне обладнання, комп’ютер, мобільні телефони, суднову документацію та інші документи, що підтверджують вчинення злочину.

Документи, які підтверджують крадіжку українського зерна

Документи, які підтверджують крадіжку українського зерна

Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба Безпеки України за останні два роки розгромила агентські мережі РФ у середовищі УПЦ МП.