Васильковый маникюр: главный nail-тренд этим летом (фото)

Васильки. / © Associated Press

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Один из главных трендов в палитре весны-лета 2025 – оттенок василька. Такой маникюр нежный и элегантный, но вместе с тем заметный. Nails-эксперты называют его универсальным цветом для свежего непринужденного летнего образа.

Как выглядит васильковый оттенок на ногтях, сообщает издание Vogue .

Цвет василька, объясняют эксперты, очень специфичен и сложен. Это светлый, но насыщенный синий, который варьируется от голубого с легким оттенком зеленого до более приглушенного – почти пудрового.

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© Instagram

© Instagram

Васильный оттенок считается базовым. Он гармоничен в монохромном исполнении. Лучше выбирать светлые и глянцевые варианты лака, подходящие к миндалевидной или слегка удлиненной форме ногтей. Но если хочется чего-то более креативного, васильковый прекрасно сочетается с более яркими цветами.

© Instagram

© Instagram

Nails-эксперты подчеркивают, что голубовато-вашковый маникюр – от нежного френча до сложной мозаики – в 2025-м не просто украшением образа, а способом рассказать свою историю в цвете.