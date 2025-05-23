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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Динамо – Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція поєдинку заключного туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та "Колосом" з Ковалівки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Колос" – "Динамо"

"Колос" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У суботу, 24 травня, київське "Динамо" прийме ковалівський "Колос" у матчі останнього, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Минулого туру "Динамо" (69 очок) достроково стало чемпіоном УПЛ. "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від донецького "Шахтаря".

Крім того, "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

"Колос" (35 балів) розташовується на десятій позиції турнірної таблиці УПЛ.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Колос" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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