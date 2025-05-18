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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Після перемоги в УПЛ: "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за трофеями в Україні

Тепер кияни та донеччани мають по 39 трофеїв на внутрішній арені за часів незалежності України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" завдяки перемозі в УПЛ-2024/25 зрівнялося з донецьким "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Наразі у "біло-синіх" 39 таких трофеїв: 17 титулів УПЛ, 13 Кубків України та 9 Суперкубків.

Таку ж кількість мають і "гірники": 15 титулів УПЛ, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

Якщо ж брати до уваги не лише внутрішні, а всі турніри за часів незалежності України, то "Шахтар" на один трофей випереджає "Динамо" (40 проти 39), оскільки 2009 року "гірники" завоювали Кубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оновило рекорд за виграними титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від "Шахтаря".

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