"Олександія" перемогла "Верес" і здобула історичне "срібло" УПЛ (відео)

"Олександрія" – "Верес" / © ФК Олександрія

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"Олександія" здобула перемогу над "Вересом" у домашньому матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 3:1 .

Для того, аби за тур до кінця забезпечити собі срібні медалі УПЛ, команді Руслана Ротаня потрібно було перемогти "Верес" або сподіватися на втрату очок "Шахтарем" у паралельному поєдинку з "Інгульцем".

Олександрійці без проблем впоралися зі своїмзавданням, ще в першому таймі тричі вразивши ворота суперника. Дубль оформив Теді Цара, ще один гол забив

Кирило Ковалець.

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На старті другого тайму рівненський клуб скоротив відставання – на 47-й хвилині відзначився Микола Гайдучик, але на більше сил у гостей не вистачило.

Огляд матчу "Олександрія" – "Верес"

Буде додано незабаром.

"Олександрія" (66 очок) вперше в історії здобула "срібло" УПЛ. Раніше команда ставала бронзовим призером у сезоні-2018/19. Відрив підопічних Ротаня від "Шахтаря", який йде третім, складає 5 балів.

А ось поборотися з "Динамо" за чемпіонство олександрійці вже не зможуть. За тур до кінця кияни випереджають команду Ротаня на 3 очки і за рахунок переваги в очних зустрічах достроково завоювали титул.

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"Верес" (35 очок) розташовується на дев'ятій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У заключному турі УПЛ, 24 травня, "Олександрія" на виїзді зустрінеться з "Чорноморцем", а "Верес" прийме ЛНЗ.