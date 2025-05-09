"Шахтар" офіційно запропонував ексгравцю "Барселони" очолити клуб – ЗМІ

Арда Туран / © facebook.com/eyupsporofficial

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Донецький "Шахтар" зробив офіційну пропозицію ексфутболісту каталонської "Барселони" Арді Турану очолити клуб.

Про це президент турецького "Еюпспора" Мурат Озкая, головним тренером якого нині працює Туран, повідомив іспанському виданню AS.

Також зазначається, що Арда ставить перед собою мету очолити мадридський "Атлетіко" після відходу Дієго Сімеоне.

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Колишній гравець та тренер "Галатасарая" Неджаті Атеш, близький друг Турана, розповів, що він радив йому прийняти пропозицію "Шахтаря".

Раніше у "Шахтарі" для Tribuna.com заперечили інформацію про ведення будь-яких переговорів з Ардою.

Водночас журналіст SportsDigitale Ягіз Сабунджуоглу розповів, що спортивний директор донецького клубу Даріо Срна зустрічався з Тураном у Лондоні та Стамбулі, сторони нібито були близькими до домовленості.

38-річний Туран очолює "Еюпспор" від 2023 року. У січні 2025-го турецький клуб підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка.

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Для Арди це перший тренерський досвід після завершення кар'єри гравця 2022 року.

Туран відомий за своїми виступами за мадридський "Атлетіко" та "Барселону", з якими виграв три титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв. На його рахунку також 100 матчів за збірну Туреччини, в яких він забив 17 голів.

"Еюпспор" наразі посідає шосту позицію в турецькій Суперлізі, зберігаючи шанси поборотися за вихід до єврокубків

"Шахтар" під керівництвом Маріно Пушича йде третім у турнірній таблиці УПЛ, вже втративши шанси захистити свій чемпіонський титул. За три тури до кінця "помаранчево-чорні" на 10 очок відстають від "Динамо" та 6 балами поступаються "Олександрії", яка перебуває на другій позиції.

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Єдиний трофей, який цього сезону ще можуть здобути донеччани, це Кубок України. У фіналі "Шахтар" 14 травня у Житомирі зіграє проти "Динамо".