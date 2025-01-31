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Легенда "Шахтаря" Тарас Степаненко підписав контракт із новим клубом

Легенда "Шахтаря" Тарас Степаненко підписав контракт із новим клубом

Тарас Степаненко / Фото: x.com/eyupsporkulubu

Екскапітан "гірників" продовжить кар'єру в Туреччині.

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко став гравцем турецького "Еюпспора".

Про підписання 35-річного футболіста збірної України турецький клуб офіційно оголосив на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, контракт із гравцем розраховано на 1,5 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Еюпспор" наразі посідає четверте місце в турецькій Суперлізі, набравши 36 очок після 20 зіграних матчів.

Степаненко залишив "Шахтар" після поєдинку останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з дортмундською "Боруссією", коли востаннє вийшов на поле у футболці "помаранчево-чорних".

Тарас виступав за "гірників" від липня 2010 року після переходу із запорізького "Металурга". Він провів у донецькому клубі 15 років, зіграв 439 матчів, забив 30 голів та виграв 25 трофеїв.

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