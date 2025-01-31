Легенда "Шахтера" Тарас Степаненко подписал контракт с новым клубом

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко стал игроком турецкого "Эюпспора".

О подписании 35-летнего футболиста сборной Украины турецкий клуб официально объявил на своих страницах в соцсетях.

Отмечается контракт с игроком рассчитан на 1,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

"Эюпспор" сейчас занимает четвертое место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков после 20 сыгранных матчей.

Степаненко покинул "Шахтер" после поединка последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с дортмундской "Боруссией", когда последний раз вышел на поле в футболке "оранжево-черных".

Тарас выступал за "горняков" с июля 2010 года после перехода из запорожского "Металлурга". Он провел в донецком клубе 15 лет, сыграл 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев.

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