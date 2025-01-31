Определились пары стыковых матчей Лиги Европы: результаты жеребьевки

Первые поединки запланированы на 13 февраля, а ответные встречи – 20 февраля.

В пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги Европы сезона-2024/25.

Это дебютный розыгрыш второго по престижности еврокубка по новому формату: 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попали в 1/8 финала: "Лацио", "Атлетик" Бильбао, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Отметим, что итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика сразится за путевку в 1/8 финала с португальским "Порту".

Лига Европы-2024/25: результаты жеребьевки 1/16 финала

"Твенте" – "Буде-Глимт"

"Фенербахче" – "Андерлехт"

"Юнион" – "Аякс"

ПАОК – ФКСБ

"Митьюлланд" – "Реал Сосьедад"

"Ференцварош" – "Виктория Пльзень"

"Порту" – "Рома"

"АЗ Алкмар" – "Галатасарай"

Первые поединки 1/16 финала Лиги Европы сыграют 13 февраля, а ответные встречи – 20 февраля.

Календарь плей-оффа Лиги Европы

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

Матчи 1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

Читайте также:

"Манчестер Сити" сыграет против "Реала": результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов

Лига чемпионов: итоговая общая турнирная таблица основного раунда – какое место занял "Шахтер"

Определились пары 1/16 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки