Тренер "Шахтаря" поділився емоціями після перемоги над "Динамо" у фіналі Кубка України

Маріно Пушич / © ФК Шахтар

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди над київським "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

"Мене переповнюють неймовірні емоції. Я настільки щасливий, що це складно описати словами, особливо враховуючи шлях, який ми пройшли в Кубку. Це був тяжкий шлях.

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Якщо говорити про сьогоднішню гру, то перший тайм був дуже складним для обох команд, з великою кількістю помилок.

Єдине, що можу сказати зараз: я пишаюся своїми гравцями, пишаюся тим, як вони зуміли переламати гру, змінити перебіг подій на нашу користь.

Емоційне протистояння в рамках серії пенальті, це складно описати. Це неймовірні емоції, неймовірне щастя – передусім за моїх хлопців. Бо я знаю, наскільки складно вони працювали, а також усі, хто перебувають у клубі. Я знаю, наскільки тяжко вони працюють, аби ми могли бути присутніми на кожній грі.

І, звичайно, я безмежно радий за наших уболівальників, що вони можуть сьогодні відсвяткувати цей трофей з нами, наскільки важливий цей здобуток для них", – сказав Пушич в інтерв'ю після фінального матчу Кубка України.

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Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що поразку своєї команди у фіналі Кубка України прокоментував головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський.