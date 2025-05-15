Путін та Дональд Трамп / © ТСН

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Російський диктатор Путін свою останню заяву про переговори робив виключно для Дональда Трампа і досягнув свого.

Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

Він заявив, що диктатор зробив свою заяву спеціально вночі, щоб Дональд Трамп міг подивитись все в прямому етері і відреагувати на його пропозицію.

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«Те, що запропонував Путін, було розраховане виключно на одну людину — на Дональда Трампа. І зробив він це вночі саме для того, щоб для Трампа це був зручний час, щоб він міг побачити це в прямому ефірі з перекладачем і відреагувати. Тобто, щоб він упіймався на цей гачок. І розрахунок Путіна виявився абсолютно вірним, тому що Трамп на цей гачок упіймався», — наголосив Айзенберг.

Професор зазначив, що до цього Трампу телефонували з Києва, з ним спілкувалися президент Володимир Зеленський, а також Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц і Дональд Туск. Вони ніби домовилися, що з понеділка має настати припинення вогню — інакше на Росію чекають нові санкції.

«А тут Путін робить свою заяву — і Трамп одразу повністю змінює позицію. Він гаряче вітав цю ідею, що 15-го у Стамбулі має щось відбутись. Він навіть запропонував, що може туди приїхати сам, фактично запросивши туди й Путіна», — додав Айзенберг.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат заявив, що диктатор Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому разі російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль.

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Ми раніше інформували, що спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, хоча переговори з РФ раніше анонсувалися на четвер, 15 травня.