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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін спіймав Трампа на свій гачок — професор Мангеттенського університету

Диктатор зробив свою заяву спеціально вночі, щоб Дональд Трамп міг подивитись все в прямому етері.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © ТСН

Російський диктатор Путін свою останню заяву про переговори робив виключно для Дональда Трампа і досягнув свого.

Таку думку висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

Він заявив, що диктатор зробив свою заяву спеціально вночі, щоб Дональд Трамп міг подивитись все в прямому етері і відреагувати на його пропозицію.

«Те, що запропонував Путін, було розраховане виключно на одну людину — на Дональда Трампа. І зробив він це вночі саме для того, щоб для Трампа це був зручний час, щоб він міг побачити це в прямому ефірі з перекладачем і відреагувати. Тобто, щоб він упіймався на цей гачок. І розрахунок Путіна виявився абсолютно вірним, тому що Трамп на цей гачок упіймався», — наголосив Айзенберг.

Професор зазначив, що до цього Трампу телефонували з Києва, з ним спілкувалися президент Володимир Зеленський, а також Еммануель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц і Дональд Туск. Вони ніби домовилися, що з понеділка має настати припинення вогню — інакше на Росію чекають нові санкції.

«А тут Путін робить свою заяву — і Трамп одразу повністю змінює позицію. Він гаряче вітав цю ідею, що 15-го у Стамбулі має щось відбутись. Він навіть запропонував, що може туди приїхати сам, фактично запросивши туди й Путіна», — додав Айзенберг.

Раніше повідомлялося, що колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат заявив, що диктатор Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому разі російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль.

Ми раніше інформували, що спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що він і держсекретар Рубіо вирушать до Стамбула в п’ятницю, хоча переговори з РФ раніше анонсувалися на четвер, 15 травня.

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