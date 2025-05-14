Яким буде формат переговорів у Стамбулі: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із командою перемовників щодо формату зустрічі з росіянами в Туреччині. Від складу російської делегації залежатиме, що буде робити українська сторона.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців у середу, 14 травня.

«Коли весь світ очікує від Путіна простої відповіді „так“ на пропозицію прямих перемовин — він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає. І не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства», — наголосив Зеленський.

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Він подякував усім світовим лідерам і державам, які зараз тиснуть на Путіна та Росію заради того, щоб досягти припинення вогню та нарешті розпочати «нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення». Зокрема, президент згадав, що сьогодні Папа Римський Лев XIV заявив про готовність Ватикану взяти на себе роль посередника в мирному врегулюванні.

«Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня — і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню і перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи», — зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що нарешті весь світ бачить та усвідомлює, що єдиною перешкодою для встановлення миру є «відсутність чіткої волі Росії» закінчити війну.

«Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді визначатиму, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується», — сказав Володимир Зеленський.

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Він також повідомив, що на фронті особливо важкими залишаються Покровський та інші напрямки на Донеччині. Водночас Сили оборони продовжують активні дії на Курщині та в Бєлгородській області, щоб превентивно захистити прикордонні райони України.

«Але всі бойові дії — це не наш вибір, це наша оборона — оборона проти окупанта. Відповіді на всі запитання про цю війну — чому вона почалася, чому вона триває — всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра — в Туреччині», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на думку польського експерта, прямі перемовини України та Росії в Туреччині можуть стати початком процесу завершення війни, але швидких результатів очікувати не варто.