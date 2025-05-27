Путін хоче "крити" Суми з артилерії: експерт попередив про загрозу

Наступ РФ на Сумщині

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Російські війська прагнуть просунутися якнайближче до міста Суми, щоб обстрілювати місто з артилерії.

Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко, передає «РБК-Україна».

На його думку, головна мета Путіна — зовсім не створення так званої «санітарної зони», про що говорив диктатор.

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«Мета — просуватися далі на Суми, здійснювати загрози, зменшувати відстань до цього обласного центру, щоб по ньому могли працювати не тільки дрони, авіація, керовані авіабомби, а дешевший спосіб руйнування, який вони використовують, — це артилерія. Різні системи залпового вогню, ствольна, будь-яка», — сказав Романенко.

Експерт вважає, що росіяни мають потенціал для наступу і його реалізовують.

Романенко нагадав, що окупанти розглядали можливість напасти на Сумщину ще близько року тому, спільно з планами наступу на й Харківщину. Тоді окупанти розпочали свої дії, наступаючи в напрямку Вовчанська та Липців.

Що стосується Сумщини, то Сили оборони України, провівши несподівану операцію на Курщині, зуміли відстрочити плани окупантів.

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Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.