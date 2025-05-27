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- Війна
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Путін хоче "крити" Суми з артилерії: експерт попередив про загрозу
На думку військового експерта Романенка, Путін влаштував наступ на Сумщині, щоб якнайближче дістатися до обласного центру і знищувати його.
Російські війська прагнуть просунутися якнайближче до міста Суми, щоб обстрілювати місто з артилерії.
Таку думку висловив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ та військовий експерт Ігор Романенко, передає «РБК-Україна».
На його думку, головна мета Путіна — зовсім не створення так званої «санітарної зони», про що говорив диктатор.
«Мета — просуватися далі на Суми, здійснювати загрози, зменшувати відстань до цього обласного центру, щоб по ньому могли працювати не тільки дрони, авіація, керовані авіабомби, а дешевший спосіб руйнування, який вони використовують, — це артилерія. Різні системи залпового вогню, ствольна, будь-яка», — сказав Романенко.
Експерт вважає, що росіяни мають потенціал для наступу і його реалізовують.
Романенко нагадав, що окупанти розглядали можливість напасти на Сумщину ще близько року тому, спільно з планами наступу на й Харківщину. Тоді окупанти розпочали свої дії, наступаючи в напрямку Вовчанська та Липців.
Що стосується Сумщини, то Сили оборони України, провівши несподівану операцію на Курщині, зуміли відстрочити плани окупантів.
Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.