Путин хочет "крыть" Сумы из артиллерии: эксперт предупредил об угрозе

Наступление РФ на Сумщине

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Российские войска стремятся продвинуться как можно ближе к городу Сумы, чтобы обстреливать город из артиллерии.

Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко, передает «РБК-Украина».

По его мнению, главная цель Путина — совсем не создание так называемой санитарной зоны, о чем говорил диктатор.

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«Цель — продвигаться дальше на Сумы, осуществлять угрозы, уменьшать расстояние до этого областного центра, чтобы по нему могли работать не только дроны, авиация, управляемые авиабомбы, а более дешевый способ разрушения, который они используют, — это артиллерия. Разные системы залпового огня, ствольная, любая», — сказал Романенко.

Эксперт считает, что россияне обладают потенциалом для наступления и его реализуют.

Романенко напомнил, что напомнил, что оккупанты рассматривали возможность напасть на Сумщину еще около года назад, совместно с планами наступления на Харьковщину. Тогда оккупанты начали свои действия, наступая в направлении Волчанска и Липцев.

Что касается Сумщины, то Силы обороны Украины, проведя неожиданную операцию в Курщине, сумели отсрочить планы оккупантов.

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Раньше мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.