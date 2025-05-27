Продвигаются ли россияне к Сумм: эксперт объяснил реальную угрозу

Армия РФ контролирует четыре поселка в прикородонной Сумщине / © ТСН.ua

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Армия РФ контролирует четыре приграничных поселка на Сумщине, однако угрозы для города Сумы нет.

Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире Украинского Радио.

Он рассказал, что оккупанты пытаются продвигаться в направлении Юнаковки, Беловодов и Локни.

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«Юноша в опасности прежде всего, потому что расположена на важной дороге, которая соединяет Сумы и Суджу на территории РФ. Если враг возьмет Юнаковку, то он фактически перережет этот путь и те наши войска, которые еще оперируют в Курской области, окажутся в опасном положении с точки зрения логистики. Но фактически, если мы говорим о боях у Локни или даже в Локне, потому что и такая информация поступает, то эта дорога уже должна простреливаться. Поэтому там ситуация такова, что враг пытается продвинуться именно к Юнаковке», — рассказал Попович.

Эксперт отметил, что бои продолжаются в пограничных странах, поэтому непосредственно угрозы для Сум нет.

По словам аналитика, враг пытается занять Сумское приграничье и таким образом образовать «буферную зону», о которой недавно заявлял кремлевский диктатор Владимир Путин.

«Хотя она не будет такой глубокой, как они себе планируют», — заметил Попович.

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Военный эксперт также отметил, что в том направлении армия РФ собрала более 60 тысяч личного состава, поэтому эту угрозу не стоит недооценивать.

Также он отметил, что оккупанты контролируют четыре поселка, которые раньше были «серой зоне». Сами населённые пункты были разрушены, а местных жителей не осталось.

Кроме того, Попович подчеркнул, что россиян пытаются продвинуться поглубже.

«Но враг пытается продвинуться глубже. Если он остановится где-то на полпути в Сумы, то возникает опасность, что он возьмет Сумы под удары ствольной артиллерией», — заявил эксперт.

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Аналитик отметил, что город уже страдает от постоянных атак РФ: баллистика, дроны, КАБ, поэтому ситуация остается опасной.

Ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко сообщал, что на Сумщине наблюдается активность россиян. Штурмовые группы окупантов действуют в направлениях Журавки и Басовки.

Также руководитель Сумской ОВА Олег Григоров 26 мая сообщал, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества. Жителей эвакуировали, поэтому угрозы для гражданского населения нет.

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