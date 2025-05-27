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Ракеты Taurus для Украины: Bild узнал, передаст ли их Германия
Почему Мерц вдруг отменил ограничение на дальность ударов западным оружием? Эксперты Bild задумались, что стоит за неожиданным заявлением канцлера и какое именно вооружение Германия может предоставить Украине в ближайшее время.
Германия пока не будет передавать ракеты Taurus Украине.
Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве страны.
Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца, которое он сделал накануне, 26 мая, по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием, как пишет издание, вызвало спекуляции.
Речь идет о «возможной передаче» Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
«Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду», — сообщает таблоид.
По информации Bild, которую он получил из собственных источников в правительстве Германии, решение о поставках Taurus Украине до сих пор не было принято. Это нивелирует заявление Мерца.
«Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия будет теперь поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью», — сказал военный эксперт Нико Ланге.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил 26 мая, что Берлин вместе с Лондоном Парижем и Вашингтоном продлили разрешение Украине использовать оружие западных поставок для полномасштабных атак на военные цели России.
Впоследствии Фридрих Мерц разъяснил подробности разрешения на удары дальнобойными ракетами по России.
А Forbes написал о запасах ракет Украины.
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