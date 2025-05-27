Ракети Taurus для України: Bild дізнався, чи передасть їх Німеччина

Ракети Taurus для України

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Німеччина поки не буде передавати ракети Taurus Україні.

Про це пише Bild із посиланням на власні джерела в уряді країни.

Заява німецького канцлера Фрідріха Мерца, яку він зробив напередодні, 26 травня, щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю, як пише видання, викликала спекуляції.

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Йдеться про «можливе передавання» Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

«Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту Володимира Зеленського до Берліна в середу», — повідомляє таблоїд.

За інформацією Bild, що він отримав із власних джерел в уряді Німеччини, рішення про постачання Taurus Україні досі не ухвалили. Тож це нівелює заяву Мерца.

«Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю», — сказав військовий експерт Ніко Ланге.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив 26 травня, що Берлін разом із Лондоном Парижем та Вашингтоном подовжили дозвіл Україні використовувати зброю західних поставок для повномасштабних атак на військові цілі Росії.

Згодом Фрідріх Мерц роз’яснив подробиці дозволу на удари далекобійними ракетами по Росії. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було прийняте кілька місяців тому.

А Forbes написав про запаси ракет України.

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