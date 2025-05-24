Зашли ли военные в Юнаковку на Сумщине: что говорят в ВСУ

Армия РФ. / © Associated Press

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Российские военные не вошли в Юнаковку в Сумской области. Информация противника не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на УВ "Курск".

Отмечается, что ночью российские пропагандисты сообщали, что якобы оккупанты вошли в Юнаковку.

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По данным DeepState, в "серой" зоне сейчас Новенькое, Журавка, Веселовка, Басовка. В частности, в направлении сел Водологи и Беловоды Хотинского общества "серая" зона расширилась 12-13 мая.

Напомним, пограничники заявляют об угрозе на границе Сумской области. Число обстрелов области увеличивается. В настоящее время на территории идет эвакуация населения из приграничных населенных пунктов.

Также, по данным Госпогранслужбы, российские войска наращивают боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области. В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка.

Между тем аналитики Института изучения войны заявляют, что РФ хочет захватить Сумы и Сумскую область, чтобы создать "буферную зону". Контроль над этим городом якобы позволил бы предотвратить удары украинской артиллерии и дронов по территории России.

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