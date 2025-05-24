Чи зайшли військові до Юнаківки на Сумщині: що кажуть у ЗСУ

Армія РФ. / © Associated Press

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Російські військові не зайшли до Юнаківки в Сумській області. Інформація ворога не відповідає дійсності.

Про повідомляє “Суспільне” з посиланням на УВ “Курськ”.

Зазначається, що вночі російські пропагандисти повідомляли, що нібито окупанти увійшла до Юнаківки.

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За даними DeepState, у "сірій" зоні наразі Новеньке, Журавка, Веселівка, Басівка. Зокрема у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади "сіра" зона розширилася 12-13 травня.

Нагадаємо, прикордонники заявляють про загрозу на кордоні на Сумщині. Кількість обстрілів області збільшується. Наразі на території триває евакуація населення з прикордонних населених пунктів.

Також, за даними Держприкордонслужби, російські війська нарощують бойову активність на Вовчанському і Куп’янському напрямках, а також в Сумській області. Зокрема, в районах населених пунктів Басівка та Журавка.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що РФ хоче захопити Суми та Сумську область, аби створити “буферну зону”. Контроль над цим містом нібито дозволив би запобігти ударам української артилерії та дронів по території Росії.

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