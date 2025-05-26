Клуб УПЛ звільнив відомого українського тренера

Роман Григорчук / © Футбольний клуб "ЛНЗ"

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Черкаський ЛНЗ, який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), звільнив головного тренера команди Романа Григорчука.

Про рішення припинити співпрацю з 60-річним українським фахівцем клуб повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"ЛНЗ за згодою сторін завершив співпрацю з Романом Григорчуком. Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", – йдеться в дописі.

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Григорчук очолив ЛНЗ у грудні минулого року. Під його керівництвом черкаська команда завершила сезон УПЛ-2024/25 на 12-му місці та зберегла прописку в елітному дивізіоні.

До цього Григорчук працював з латвійськими "Дінабургом" і "Вентспілсом", запорізьким "Металургом", одеським "Чорноморцем", азербайджанською "Габалою", казахстанською "Астаною", білоруським "Шахтарем" із Солігорська та азербайджанським "Нефтчі".

У послужному списку Григорчука три тренерські титули чемпіона Латвії, а також "золото" чемпіонатів Казахстану та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що визначився другий новачок УПЛ сезону-2025/26 та всі учасники перехідних матчів.

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