- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Клуб УПЛ звільнив відомого українського тренера
ЛНЗ припинив співпрацю з Романом Григорчуком.
Черкаський ЛНЗ, який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), звільнив головного тренера команди Романа Григорчука.
Про рішення припинити співпрацю з 60-річним українським фахівцем клуб повідомив на своїй сторінці в Telegram.
"ЛНЗ за згодою сторін завершив співпрацю з Романом Григорчуком. Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", – йдеться в дописі.
Григорчук очолив ЛНЗ у грудні минулого року. Під його керівництвом черкаська команда завершила сезон УПЛ-2024/25 на 12-му місці та зберегла прописку в елітному дивізіоні.
До цього Григорчук працював з латвійськими "Дінабургом" і "Вентспілсом", запорізьким "Металургом", одеським "Чорноморцем", азербайджанською "Габалою", казахстанською "Астаною", білоруським "Шахтарем" із Солігорська та азербайджанським "Нефтчі".
У послужному списку Григорчука три тренерські титули чемпіона Латвії, а також "золото" чемпіонатів Казахстану та Білорусі.
Раніше повідомлялося, що визначився другий новачок УПЛ сезону-2025/26 та всі учасники перехідних матчів.