Тисячі дронів, ракетний терор та брак ППО: якою буде війна Росії проти України влітку

Ігор Романенко

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Росія продовжує завдавати комбінованих та масованих повітряних ударів по Україні. Жорстокість, з якою ворог гатить балістикою та «Шахедами», більше схожа на дії божевільного маніяка, який ще вчора розповідав про мир.

Навіжені дії Путіна, дехто з експертів пов’язує з початком літнього наступу росіян. Чи так це насправді — з’ясовував ТСН.ua.

Літній наступ Путін лише готує

За словами військового експерта Ігоря Романенка, наразі мова не йде про початок літнього наступу. Для цього Путіну потрібно підготувати достатню кількість ресурсів та резервів.

«Літній наступ росіян можливий у липні або наприкінці червня», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

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Він додає: «Зараз росіяни готують угруповання військ чисельністю у 50 тисяч на Харківському напрямку. Враховуючи, те що заявив Путін про створення „буферної зони“, то нею може бути не тільки Сумщина, а й Харківщина та Дніпропетровщина. Все залежить від того, скільки вони зможуть зібрати сил».

«Окрім цього, Путін прагне захопити чотири області України. Луганську вони вже практично окупували, залишилися — Донецька, Херсонська та Запорізька», — зазначає Романенко.

У планах — тисяча дронів за добу

Експерт додає, що саме тому зараз у росіян відбувається нарощування можливостей з використання безпілотників різних типів.

«Застосування „Шахедів“ росіяни вже довели до 300 одиниць на добу. Гадаю, що це масштабування вони будуть продовжувати», — пояснює військовий експерт.

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Він підкреслює: «Звісно, якщо ми якимось чином не вплинемо на це, наприклад, завдаючи відповідних ударів по місцях виготовлення та зберігання дронів».

За інформацією Ігоря Романенка, до літа у Путіна планують збільшити кількість запусків дронів до 1 тисячі за добу. Якщо ворог зможе застосувати таку кількість засобів повітряного нападу, це буде серйозним викликом для нашої ППО.

Модернізація ракетного озброєння

Генерал-лейтенант підкреслює, що окрім посилення дронових атак, ворог займається удосконаленням та модернізацією ракетного озброєння.

«По балістиці росіяни почали використовувати пастки на кінцевому етапі наведення. Вони закладають хибні балістичні маршрути для покращення ефективності ударів», — пояснює експерт.

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Романенко деталізує: «Тобто, якщо раніше російські „Іскандери“ піднімалися на висоту, виходили на ціль, а потім до неї пікірували, то у нашої обслуги зенітно-ракетних та протиракетних комплексів була можливість завчасно виявляти та захоплювати ціль, а також був час на знищення. А зараз через проведення модернізації та появи квазі маршрутів, час на все це значно скорочується».

Налаштування крилатих ракет

Також противник удосконалив свої крилаті ракети. Вони отримали кращі можливості для виконання так званого «зіркового удару».

«Ворог формує маршрути крилатих ракет таким чином, що на ціль вони заходять з різних боків і в однаковий час», — пояснює експерт.

Він додає: «А з урахуванням того, що у небі ще є бойові цілі та дрони-імітатори, то це стає серйозним іспитом для обслуговуючого персоналу наших протиракетних комплексів».

Проблеми зі збиттям дронів

Ворог також удосконалив дрони: тепер вони піднімаються на висоту понад 1,5 — 2 кілометри, і наші мобільно-вогневі групи не можуть їх знищити наявними засобами — кулеметами та стрілецькою зброєю.

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«Над містом ворог умисно максимально зменшує висоту прольоту „Шахедів“ і вони пролітають практично над житловими будинками», — пояснює експерт.

«А над суходолом, там, де їх можуть підстерігати вогневі групи, дрони піднімають на безпечну для себе висоту. У таких умовах виявляти і супроводжувати безпілотні апарати дуже складно», — зауважує Романенко.

Брак ракет для ППО

Ігор Романенко зауважує, що в Україні існує брак засобів для збиття повітряних цілей противника, враховуючи інтенсивність ворожих нальотів. У цій ситуації США радять нам «позичати» протиракетне озброєння у Європи. Хоча порівнювати наявність такого озброєння у американців та європейців недоречно, бо саме США їх виробляють та мають усі відповідні ліцензії.

«До речі, поки ми шукаємо та просимо протиракетні боєприпаси по всьому світу, росіяни вже працюють над модернізацією своїх балістичних ракет», — пояснює експерт.

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Він уточнює: «Йдеться про „Іскандер-1000“. Він може летіти на тисячу кілометрів зі швидкістю 2,7 кілометра в секунду. А комплекси Patriot, навіть останньої модифікації, спроможні ефективно супроводжувати балістику лише до 2,2 кілометра за секунду — якщо швидкість більша, то комплекс Patriot стає менш ефективним».

Глобальна безпека та зачарований Трамп

Цікаво, що в іранських ракетах Fath, які вже реально існують, швидкість сягає до 3,9 кілометри за секунду. Ці ракети можуть стати реальною загрозою для світової безпеки.

«Американці виготовляють свої Patriot і вони десь припадають пилом на складах, а їх вже зараз потрібно вдосконалювати та передавати Україні, щоб випробувати у умовах бойових дій», — каже військовий експерт.

Він зазначає: «Військові говорять про це Трампу, але він нібито не помічає ракетних ударів РФ по Україні, бо особливо ніколи не розумів українців. Він не може піти проти Путіна, який назвав його „геніальним“ та ще наплів купу компліментів щодо дружини, дітей та онуків».

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«Трампу зараз не до глобальної світової безпеки, він більше хвилюється, як не програти комусь партію в гольф», — підкреслює Романенко.

Сам собі ППО

Питання з перспективами отримання протиракетних боєприпасів досить важке. Але займатися ним потрібно. І вкотре розраховувати на власні сили та ресурси.

«Я не втомлююся говорити про те, що нашим громадянам потрібно хоча б на первинному рівні ставати фахівцями з протиповітряної оборони», — зауважує Ігор Романенко.

Він наголошує: «Потрібно розбиратися, що та як робити, коли „Шахеди“ вже на маршруті. Це потрібно, щоб забезпечити власну безпеку та своїх родичів. Маємо збільшувати потенціал протиповітряної оборони, у місцях роботи, проживання. Ставити засоби радіоелектронного подавлення».

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«Обов’язково усім мати на телефоні додаток „єППО“ і якщо пролітають ракети чи „Шахеди“, фіксувати і передавати інформацію підрозділам протиповітряної оборони», — додає експерт.

«Тобто маємо більш глибше занурюватися у питання протиповітряної оборони та приймати у ньому участь», — підкреслює Романенко.

Путін дуже хоче воскресити СНД

Генерал-лейтенант додає, що зараз у РФ шукають шляхи, щоб змінити владу в Україні.

«Росіяни готові вкладати мільярди в те, щоб змінити наше керівництво і поставити проросійське. Там вже відверто кажуть, що нова ціль СВО — це відновлення союзної держави — Росія, Білорусь, Україна», — стверджує Романенко.

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«Росіяни прагнуть відновлення СНД, тому і чіпляються за різноманітні юридичні гачки, які самі ж вигадують», — каже військовий експерт.

Він пояснює: «А відбувається це тому, що Путін чудово розуміє, що імперія без України — це не імперія. І питання про створення буферної чи санітарної зони по великому рахунку немає ніякого значення, а криється виключно в екзистенційному підході».

«Тобто, якщо це відбудеться, то для нас вже не буде існувати самостійної України, а для росіян не може бути імперії без України. Саме за це триває боротьба», — підкреслює Романенко.

Сценарії закінчення війни: лише військовий тиск

За словами Ігоря Романенка, зараз активно обговорюють чотири основні сценарії завершення війни в Україні, а також п’ятий — дипломатичний.

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«Південна Корея» (15%): Україна без НАТО та повної цілісності, але з гарантіями безпеки (війська ЄС, підтримка США) та можливістю розвитку на 80% території, за рахунок $300 млрд заморожених російських активів.

«Ізраїль» (20%): Потужна західна підтримка без прямої військової присутності. Україна будує власну систему стримування, але загроза залишається постійною, можливі вимоги РФ щодо санкцій.

«Грузія» (50%): Без іноземних військ та достатньої військової підтримки. Допомога Заходу згасає, економіка сповільнюється, інтеграція із Заходом зупиняється, відбувається поступове повернення до впливу РФ.

«Білорусь» (15%): У разі скорочення підтримки США, Росія перетворює Україну на васальну державу, що руйнує світовий порядок.

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«Навіть за найкращого для України сценарію „Ізраїльського“ ми не досягнемо повного суверенітету. Тому жоден зі сценаріїв нам не підходить, особливо наївним виглядає п’ятий — дипломатичний», — підсумовує Ігор Романенко.

Він переконаний: «Поки не буде відповідного тиску на Путіна, ніяка дипломатія тут не спрацює. Тільки військовим шляхом і тиском у широкому спектрі на РФ можна чогось досягти».